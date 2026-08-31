В крошечном бикини, украшенном ракушками: панамская модель похвасталась огромными ягодицами

Грейси Бон

Реклама

Модель plus-size из Панамы Грейси Бон поделилась в Instagram новой серией фотографий с пляжного отдыха. Модель позировала на берегу и в воде на фоне моря, пальм и живописного заката.

Для фотосессии инфлюенсер выбрала крошечное бежевое бикини. Верх купальника имел треугольные чашки, украшенные стразами, а поверх них — украшение в виде кольчуги с белыми ракушками каури. Плавки на завязках также были украшены мерцающими элементами.

Реклама

Грейси дополнила свой пляжный наряд цепочками, на одной из которых висел большой кулон с бирюзовым камнем, а также тонкими браслетами. Особое внимание привлекал ее длинный заострённый разноцветный маникюр с декором.

Реклама

Модель распустила волосы и нанесла яркий макияж с пышными ресницами, черными стрелками, бронзером и коричневой помадой. Во время съемки она держала в руках большую морскую ракушку, которая гармонично дополнила ее образ в стиле русалки.

Грейси с разных ракурсов продемонстрировала пышные формы и огромные ягодицы, размер которых просто потрясает.

Напомним, ранее Грейси Бон продемонстрировала фигуру в черном купальнике на завязках.

Новости партнеров