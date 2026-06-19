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- Шоу-бизнес
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В крошечном бикини в цветах флага: модель plus-size Грейси Бон поддержала панамскую сборную по футболу
Модель посвятила эффектную фотосессию национальной сборной Панамы, которая принимает участие в чемпионате мира по футболу 2026 года.
Модель plus-size и инфлюенсер Грейси Бон решила поддержать национальную сборную Панамы, которая участвует в чемпионате мира по футболу 2026 года.
Перед матчем, в котором панамцы встретились со сборной Ганы, модель устроила тематическую фотосессию. Для съемки Грейси надела крошечное бикини в цветах флага Панамы, которое подчеркнуло ее пышные формы.
Она дополнила свой образ золотистой цепочкой с крестиком, гламурным макияжем с темной помадой и прической с локонами.
Фотосессия проходила на фоне красного баннера, украшенного флажками Панамы. На одних снимках Грейси позировала с кокосом в руках, на других — сидела среди бананов и с футбольным мячом, намекая на главное спортивное событие лета.
«Панама — это круто. Горжусь тем, что я панамка сегодня и всегда», — написала Бон под фото.
Напомним, Грейси Бон в леопардовом мини-платье продемонстрировала пышные формы.