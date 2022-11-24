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В крошечном леопардовом бикини: Эмили Ратажковски соблазнительно похвасталась сексуальным телом

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
6188
Время на прочтение
1 мин
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В крошечном леопардовом бикини: Эмили Ратажковски соблазнительно похвасталась сексуальным телом

Эмили Ратаковский / Фото: Getty Images

Модель обожает делиться с фолловерами горячим контентом.

Эмили Ратажковски опубликовала в Instagram пикантное видео рекламной кампании купальников собственного бренда Inamorata Woman.

На нем модель предстала в крошечном бикини с леопардовым принтом, который очень ей к лицу.

Красавица продемонстрировала на камеру стройную сексуальную фигуру и плоский живот. Она игриво приспустила плавки с одной стороны, словно хотела обольстить каждого зрителя по ту сторону экрана.

А накануне Эмили Ратажковски прогулялась с собакой в ярком пуховике от украинского бренда IENKI IENKI.

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Дата публикации
Просмотры
6188
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