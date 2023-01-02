В крошечном платье: Эмили Ратажковски произвела фурор своим новогодним аутфитом

Модель Эмили Ратажковски отпраздновала Новый год на вечеринке и показала подписчикам, какой образ выбрала для праздничной ночи.

31-летняя знаменитость выглядела сногсшибательно в серебристом платье, расшитом блестками, которое подчеркивало ее фигуру, и была обута в босоножки на шпильках. Эмили позировала на пляже, держа в руках коктейль.

Ратажковски сделала вечерний макияж и распустила волосы и танцевала всю ночь напролет. С поклонниками модель поделилась снимками и видео в своем Instagram.

Похоже, в новогоднюю ночь маленький сын модели Себастьян остался с няней, пока Эмили Ратажковски развлекалась с друзьями на шумной вечеринке.

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Напомним, недавно мы показывали, как Эмили надела тренч, как платье от бренда Dorothee Schumacher, сочетав его с черными лосинами и сапогами с принтом "зебра".

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