В крошечном вязанном бикини: Дуа Липа отдохнула с друзьями у бассейна

В крошечном вязанном бикини: Дуа Липа отдохнула с друзьями у бассейна

25-летняя британская певица весело проводит время в отпуске.

Дуа Липа показала красочные фотографии с отдыха, а также фото в очень интересном бикини. Звезда примерила крошечный купальник, лиф которого состоял из вязанных цветов, а на черных плавках с желтой окантовкой была вышита радуга.

Дуа Липа / Instagram Дуа Липы

В таком образе Липа нежилась возле бассейна. Образ певица дополнила большими розовыми очками от солнца, несколькими колье на шее, серьгами в форме звезд в ушах, а также браслетами.

Дуа Липа / Instagram Дуа Липы

Отдыхает певица вместе друзьями и своим молодым человеком Анваром Хадидом. Также к ним присоединилась сестра Анвара – Белла Хадид.

Дуа Липа / Instagram Дуа Липы

Дуа Липа и Белла Хадид / Instagram Дуа Липы

Дуа Липа / Instagram Дуа Липы

Липа и Хадид вместе позировали перед камерой. На Дуа был сиреневый купальник, а Белла надела свой любимый бикини в принт тай-дай в котором ранее уже появлялась перед камерой.

Дуа Липа и Белла Хадид / Instagram Дуа Липы

Девушки сфотографировали с напитками на фоне неба и пальм.

Также Дуа Липа сделала фото с Анваром где-то в заведении, куда они пришли поесть. Певица обнимала его за шею, а он ее за талию. У Анвара были накрашены яркими цветами ногти, а Липа надела очень массивные серьги.

Анвар Хадид и Дуа Липа / Instagram Дуа Липы

Дуа Липа / Instagram Дуа Липы

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