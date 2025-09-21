- Дата публикации
-
Категория
Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 21
- Время на прочтение
- 1 мин
В кроссовках и платье из денима: Наоми Кэмпбелл на Неделе моды в Лондоне
55-летняя супермодель выбрала для своего выхода лук в стиле 90-х.
Наоми Кэмпбелл посетила вечеринку по случаю запуска EE72 London, которая состоялась в рамках Недели моды в Лондоне.
Супермодель появилась в интересном длинном платье из денима на тонких бретельках, которое имело накладные карманы и низкую посадку. Наряд она скомбинировала с графитово-красными кроссовками.
у Наоми были длинные волнистые волосы, макияж смоки айс и молочный маникюр с серебряно-голубыми акцентами. На лице у Кэмпбелл были солнцезащитные очки, на шее - золотые цепочки, а на руках - множество браслетов и колец.
Напомним, Наоми Кэмпбелл появилась на премьере фильма "Одна битва за другой" в Лондоне в черном длинном платье с воланами от бренда Alaia.