Шоу-бизнес
21
1 мин

В кроссовках и платье из денима: Наоми Кэмпбелл на Неделе моды в Лондоне

55-летняя супермодель выбрала для своего выхода лук в стиле 90-х.

Алина Онопа
Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл посетила вечеринку по случаю запуска EE72 London, которая состоялась в рамках Недели моды в Лондоне.

Супермодель появилась в интересном длинном платье из денима на тонких бретельках, которое имело накладные карманы и низкую посадку. Наряд она скомбинировала с графитово-красными кроссовками.

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

у Наоми были длинные волнистые волосы, макияж смоки айс и молочный маникюр с серебряно-голубыми акцентами. На лице у Кэмпбелл были солнцезащитные очки, на шее - золотые цепочки, а на руках - множество браслетов и колец.

Напомним, Наоми Кэмпбелл появилась на премьере фильма "Одна битва за другой" в Лондоне в черном длинном платье с воланами от бренда Alaia.

21
