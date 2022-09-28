В кроссовках и платье в бельевом стиле: нежная Тина Кароль позировала у дерева

На фан-странице Тины Кароль в Instagram выложили новое фото. На нем певица в нежном аутфите застенчиво позирует у дерева.

Одета Тина в молочное платье в бельевом стиле и черные кроссовки. Ее лук дополнила прическа с локонами.

Тина Король / Фото: Тина Кароль

Ранее на фан-странице опубликовали фотоколлаж в образе Кароль от украинской дизайнера Валерии Ковальской. На первом снимке певица позирует в черных прямых брюках и белом асимметричном жакете-смокинге с плиссированной вставкой белого и черного цвета. На другой фотографии артистка сочетала черные брюки с тем же, но черным асимметричным жакетом-смокингом и белой завязкой на нем.

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