Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В кроссовках и платье в бельевом стиле: нежная Тина Кароль позировала у дерева

Дата публикации
Просмотры
381
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В кроссовках и платье в бельевом стиле: нежная Тина Кароль позировала у дерева

Тина Король / Фото: Тина Кароль

Певица показала снимок с прогулки в парке.

На фан-странице Тины Кароль в Instagram выложили новое фото. На нем певица в нежном аутфите застенчиво позирует у дерева.

Одета Тина в молочное платье в бельевом стиле и черные кроссовки. Ее лук дополнила прическа с локонами.

Тина Король / © Тина Кароль
Тина Король / Фото: Тина Кароль

Ранее на фан-странице опубликовали фотоколлаж в образе Кароль от украинской дизайнера Валерии Ковальской. На первом снимке певица позирует в черных прямых брюках и белом асимметричном жакете-смокинге с плиссированной вставкой белого и черного цвета. На другой фотографии артистка сочетала черные брюки с тем же, но черным асимметричным жакетом-смокингом и белой завязкой на нем.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация