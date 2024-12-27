В кругу самых близких: Виктория Бекхэм показала милые фото с празднования Рождества

Виктория Бекхэм показала, как провела Рождество со всей своей большой семьей.

Дизайнер опубликовала несколько снимков в своем Instagram и написала, что когда ее семья собирается вся вместе – это делает ее такой счастливой.

На совместном фото запечатлены Виктория, ее муж Дэвид, трое сыновей Круз, Ромео и Бруклин с женой Николой Пельтц, а также дочь Бекхэм – Харпер.

Дети Бекхэмов / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

"Совместная работа на праздниках делает меня такой счастливой xxxx Я вас всех так сильно люблю @davidbeckham @brooklynpeltzbeckham @romeobeckham @cruzbeckham @nicolaannepeltzbeckham #harperseven x", - подписала кадры Виктория, которые потом перепостила в сторис, где еще раз написала, как сильно любит своих родных.

Круз, Ромео, Бруклин, Харпер, Дэвид, Виктория Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Несколькими днями ранее, напомним, Виктория Бекхэм показала забавное фото мужа Дэвида в шапке Санта-Клауса. Экс-футболист был запечатлен в синей шелковой пижаме в своей кровати.

Круз, Бруклин, Дэвид и Ромео Бекхэм / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

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