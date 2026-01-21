- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 257
- Время на прочтение
- 1 мин
В крупных серьгах и с помадой на губах: Ким Кардашьян показала, как выглядела в 11 лет
Звезда поделилась интересными архивными снимками.
45-летняя участница реалити-шоу, бизнесвумен, инфлуэнсер и актриса — Ким Кардашьян — опубликовала в своем Instagram несколько архивных фото, сделанных, судя по подписи, в 1991 году, тогда будущей звезде было 11 лет. Она была сфотографирована в Кабо-Сан-Лукасе, городе в Мексике.
На фото Ким позировала в атласной юбке, белой футболке и с крупными золотыми серьгами в ушах. На губах девочки была сиреневая помада.
Сейчас Ким уже мама четверых детей, которых она родила в браке с Канье Уэстом, с которым развелась в марте 2022-го. Дети в основном живут с Ким, хотя у них с бывшим мужем совместная опека. 15 января исполнилось 8 лет их младшей дочери Чикаго, которую родила паре суррогатная мать. Фото с дочкой, которая очень на нее похожа, Ким поделилась в Сети.
