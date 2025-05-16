В кружеве и с глубоким декольте: 60-летняя Моника Беллуччи позировала в гончарной мастерской

Моника Беллуччи в Vogue / © Instagram Моники Беллуччи

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60-летняя итальянская актриса и модель — Моника Беллуччи — стала главной звездой нового выпуска португальской редакции журнала Vogue. На обложке глянца она появилась в кружевном платье Dior и молочном плаще, а ее руки были испачканы глиной, так как локацией для съемки была выбрана гончарная мастерская — что неудивительно, ведь тема номера звучит как «Искусство и ремесло».

Моника Беллуччи в Vogue / © Instagram Моники Беллуччи

Моника примерила и другие роскошные наряды от Valentino, Dior, Jean Paul Gaultier и др. Это белое фатиновое платье с высоким воротником, кружевное длинное платье с расклешенными рукавами и пышное платье с обнаженными плечами.

Моника Беллуччи в Vogue / © Instagram Моники Беллуччи

Моника Беллуччи в Vogue / © Instagram Моники Беллуччи

Моника Беллуччи в Vogue / © Instagram Моники Беллуччи

Одним из самых красивых стал образ Беллуччи в черном обтягивающем платье-бюстье с обнаженными плечами и смелым декольте.

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Моника Беллуччи в Vogue / © Instagram Моники Беллуччи

В интервью журналу Моника рассказала о своей карьере, своем отношении к старению, а также о детях.

«Дети учат нас безусловной любви, удовольствию отдавать, даже если мы получаем от них очень мало. Моя работа по-прежнему остается страстью, но приоритетом для меня всегда будут мои дети. Я стараюсь делать все возможное, чтобы был перерыв между одним фильмом и другим, чтобы у меня было больше времени для моей семьи», — признается актриса.

Моника Беллуччи в Vogue / © Instagram Моники Беллуччи

«Дева (старшая дочь Моники Беллуччи — Прим.ред.) увлечена и озабочена своей работой, у нее есть собственное мнение и точка зрения, и это может вас удивить, но именно она часто дает мне советы. А лучший совет, который я всегда давала своим двум дочерям, — это уважать себя и других», — признается итальянка.

Моника Беллуччи в Vogue / © Instagram Моники Беллуччи

Ранее, напомним, Моника Беллуччи вышла на красную дорожку в мужском костюме. Вместо длинного черного платья, которые обычно выбирает для подобных мероприятий, на ней был серый костюм от Saint Laurent.

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Моника Беллуччи / © Getty Images

© Getty Images Моника Беллуччи / © Getty Images Моника Беллуччи / © Getty Images © Getty Images Моника Беллуччи / © Getty Images Моника Беллуччи / © Associated Press Моника Беллуччи / © Associated Press Моника Беллуччи / © Associated Press Моника Беллуччи / © Associated Press Моника Беллуччи / © Associated Press © Getty Images Моника Беллуччи / © Associated Press Моника Беллуччи / © Associated Press Моника Беллуччи / © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Associated Press