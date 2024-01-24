В кружеве и с сумкой-лебедем, как у Кэрри Брэдшоу: Наоми Уоттс на презентации сериала

Звезда фильмов "Малхолланд Драйв" и "Звонок" - Наоми Уоттс - посетила мероприятие в Нью-Йорке - презентацию второй части сериала-антологии "Вражда".

Наоми Уоттс / Фото: Getty Images

На мероприятии она появилась со своим мужем - актером Билли Крудапом, за которого вышла замуж в 2023 году. Мужчина пришел на мероприятие поддержать жену.

На Наоми было элегантное черное кружевное платье от Модного дома Givenchy из коллекции весна-лето 2019, которое она дополнила накидкой, и высокими бархатными перчатками.

Наоми Уоттс / Фото: Associated Press

Затем Наоми сняла накидку и позировала фотографам, хвастаясь своей гламурной сумочкой в форме лебедя от знаменитого бренда Judith Leiber, который также создал сумку-лебедь, которая появилась в сериале "Секс в большом городе".

Наоми Уоттс / Фото: Associated Press

Завершили образ Уоттс сверкающие украшения, укладка и ярко-красная помада.

Наоми Уоттс / Фото: Associated Press

Также на мероприятии появились и другие актеры причастные к сериалу. В частности, к фотографам вышла актриса Деми Мур в платье от Balmain, которое было с изображением лебедя, и актриса Хлоя Севиньи в платье с бантом от бренда Christopher John Rogers.

Наоми Уоттс с коллегами / Фото: Associated Press

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