В кружевном белье Gucci и кожаном корсете: стильная Энн Хэтэуэй в новом фотосете

Актриса снялась в интересной фотосессии для глянца.

41-летняя актриса, лауреатка премий "Оскар" и "Золотой глобус" – несравненная Энн Хэтэуэй – стала главной героиней нового выпуска Porter magazine. На обложке она появилась в черном тренче Saint Laurent, с распущенными волосами и естественным макияжем.

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Также Хэтэуэй примерила кожаный корсет и обтягивающее платье Versace, кружевное белье Gucci, кожаное пальто Balenciaga, стильный брючный костюм The row и молочное платье-бюстье Tom Ford.

Автором снимков выступил фэшн-фотограф Касс Берд.

Напомним, ранее Энн Хэтэуэй сияла на светском мероприятии - церемонии CFDA Fashion Awards в Нью-Йорке. Она выглядела роскошно в красном платье от бренда Rodarte из коллекции весна-лето 2018. Наряд был практически прозрачным, кружевным и был украшен аппликациями в виде больших красных маков.

Энн Хэтэуэй / Фото: Getty Images

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