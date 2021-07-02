В кружевном белье и чулках: откровенные фото британской телезвезды

Хлоя Ферри сексуально прорекламировала нижнее белье.

Звезда реалити шоу "Джорди Шор" Хлоя Ферри стала лицом новой коллекции нижнего белья бренда Nikki Intimates Lingerie. Она снялась в пикантной фотосессии, в которой продемонстрировала сексуальные новинки. Несколько снимков девушка опубликовала в Instagram.

Хлоя похвасталась соблазнительными формами в черном кружевном комплекте с поясом и чулками. В нем Ферри выглядела очень эффектно.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

Второй комплект белья для любительниц ярких оттенков. Звезда реалити примерила салатово-розовое нижнее белье с поясом и подтяжками. Оно отлично сидело на ее сексуальной фигуре, подчеркивая пышный бюст и тонкую талию.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

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