В кружевном белье и чулках: участница "Холостяка-11" показала сексуальные снимки из фотосета

Анна Гузеева выложила снимки из архивной фотосессии для американского глянца.
Участница 10-го сезона шоу "Холостяк" — Анна Гузеева — решила поделиться приятными воспоминаниями. Девушка показала фолловерам снимки из фотосессии, в которой она снялась в 2020 году для американского журнала Elléments Magazine.
Перед объективом фотокамеры Анна появилась в сексуальном образе total black. На ней был кружевной комплект белья, чулки и жакет. Волосы ее были собраны в высокий хвост, а на лице был макияж с акцентом на глазах. Гузеева выглядела очень соблазнительно.
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В прошлый раз Анна продемонстрировала роскошный аутфит в длинном красном платье с глубоким сексуальным декольте.
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