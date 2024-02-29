В кружевном белье и джинсах: модель Бар Рафаэли сверкнула плоским животом

38-летняя израильская топ-модель Бар Рафаэли давно не радовала своих поклонников интересными съемками - сейчас она занимается воспитанием троих детей, которым уделяет практически все свое свободное время. Но, видимо, пришло время возвращаться в фэшн-бизнес.

Бар стала главной звездой промокампании бренда нижнего белья. Она примерила несколько кружевных комплектов, которые сочетала с джинсами. На лице модели практически не было макияжа, а ее волосы были распущены.

К слову, возвратилась к работе еще одна топ-модель, которую мы давно уже не видели. Нидерландская супермодель Даутцен Крус вышла на подиум показа Chloe.

Даутцен Крус / Фото: Associated Press

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