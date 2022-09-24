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В кружевном белье и прозрачном халате: Деми Роуз продемонстрировала соблазнительные формы

В кружевном белье и прозрачном халате: Деми Роуз продемонстрировала соблазнительные формы

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Время на прочтение
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В кружевном белье и прозрачном халате: Деми Роуз продемонстрировала соблазнительные формы

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Модель примеряла сексуальное белье и похвасталась обольстительной фигурой.

Деми Роуз обожает радовать фолловеров своими горячими фотографиями в Instagram. В этот раз британская "Ким Кардашьян" опубликовала новый пикантный снимок из откровенной фотосессии.

Позировала модель в обольстительном черном кружевном белье, сверху которого надела прозрачный халат. Деми продемонстрировала на камеру сексуальное декольте и плоский живот.

Образ Роуз дополнила аккуратной укладкой, нежным макияжем и декоративным зонтиком, который держала в руке.

Напомним, в прошлый раз модель показала, как в прозрачном белье и жемчужном ожерелье релаксировала в джакузи с лепестками роз.

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