В кружевном белье и с красной помадой: "Холостячка" Злата Огневич в сексуальном образе снялась в фотосете

В кружевном белье и с красной помадой: "Холостячка" Злата Огневич в сексуальном образе снялась в фотосете

Артистка предстала перед поклонниками в очень соблазнительном луке.

Главная героиня романтического реалити-шоу "Холостячка-2" – Злата Огневич – снялась в откровенной фотосессии авторства Оксаны Кирик. Самыми пикантными снимками она поделилась в Instagram, чем очень порадовала своих фолловеров.

Перед объективом фотокамеры артистка позировала в сексуальном черном кружевном белье с поясом для чулок и в черных туфлях.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Особый акцент в аутфите Златы был сделан на ее сексуальном декольте.

Пикантный лук она дополнила насыщенным макияжем с красной помадой, укладкой с локонами и лаконичными серьгами.

Звезда продемонстрировала свою стройную фигуру.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Позировала Огневич в интерьере с ретро-мебелью.

На некоторых снимках она пишет красной помадой на зеркале признание в любви.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

В руках певица также держит красную розу, которая ассоциируется с бутоньеркой, которую Злата вручает мужчинам во время церемонии роз на шоу "Холостячка".

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Напомним, в прошедшем восьмом выпуске реалити-шоу на церемонии роз Злата предстала в красивом красном платье с пикантным декольте и босоножках на каблуках.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

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