В кружевном белье и с красной помадой: "Холостячка" Злата Огневич в сексуальном образе снялась в фотосете

Артистка предстала перед поклонниками в очень соблазнительном луке.
Главная героиня романтического реалити-шоу "Холостячка-2" – Злата Огневич – снялась в откровенной фотосессии авторства Оксаны Кирик. Самыми пикантными снимками она поделилась в Instagram, чем очень порадовала своих фолловеров.
Перед объективом фотокамеры артистка позировала в сексуальном черном кружевном белье с поясом для чулок и в черных туфлях.
Особый акцент в аутфите Златы был сделан на ее сексуальном декольте.
Пикантный лук она дополнила насыщенным макияжем с красной помадой, укладкой с локонами и лаконичными серьгами.
Звезда продемонстрировала свою стройную фигуру.
Позировала Огневич в интерьере с ретро-мебелью.
На некоторых снимках она пишет красной помадой на зеркале признание в любви.
В руках певица также держит красную розу, которая ассоциируется с бутоньеркой, которую Злата вручает мужчинам во время церемонии роз на шоу "Холостячка".
Напомним, в прошедшем восьмом выпуске реалити-шоу на церемонии роз Злата предстала в красивом красном платье с пикантным декольте и босоножках на каблуках.
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