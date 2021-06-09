В кружевном белье и стрипах: сексуальная участница "Холостяка-11" показала очень откровенные фото

Александра Миколюк в сексуальном комплекте белья снялась в откровенной фотосессии.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" - стилист Александра Миколюк, снялась в горячей студийной фотосессии и показала, что из этого вышло, в Instagram.

Девушка предстала в фиолетовом кружевном белье и белых чулках на подтяжках.

Александра Миколюк/Instagram manchkina5

Свой сексуальный лук Саша дополнила красными лакированными перчатками и красными туфлями-стрипами. Волосы ее были уложены в локоны, а на лице был макияж с акцентом на глазах. В руках она держала белое боа.

Александра Миколюк/Instagram manchkina5

Миколюк соблазнительно позировала на камеру, демонстрируя свое сексуальное тело и комплект белья во всей красе.

Александра Миколюк/Instagram manchkina5

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