На 100 кг больше красоты: Тесс Холлидей повторила культовый образ Памелы Андерсон

155 килограммовая модель plus-size снялась в пикантном образе секс-символа 90-х.
Тесс Холлидей снялась в откровенной фотосессии для журнала Inked Magazine. Модель plus-size перевоплотилась в сексуальный и дерзкий образ Памелы Андерсон из фильма 1996 года "Не называй меня малышкой" (Памела сыграла роль Барбары Уайр – бесстрашной владелицы бара "Дубовая голова").
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"Спасибо моей гламурной команде, что показали мне, что девушка из трейлерного парка может быть кем угодно, даже толстой Памелой Андерсон", - написала в посте к снимкам Тесс.
Модель plus-size примерила черное нижнее белье, мини-платье и перчатки с бахромой. Свой аутфит она дополнила белокурым париком, насыщенным макияжем, ожерельем на шее и серьгами-кольцами в ушах.
На одном из кадров модель в кружевном белье продемонстрировала пышные ягодицы и татуировки на теле.
Позировала Тесс также в бюстгальтере и лакированных лосинах с металлическим поясом из колец.
У Холлидей отлично получилось перевоплотиться в Памелу из боевика. Модель на собственном примере доказывает, что с любой внешностью и параметрами можно стать кем угодно.
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"Это для Тесс Мюнстер, которая отчаянно хотела попасть на обложку @inkedmag, потому что это было так же круто, как если бы вы были альтернативными или татуированными. Эта обложка предназначена для всех, кто когда-либо чувствовал, что они недостаточно хороши, чтобы их видели и ценили такими, какие они есть. Это для всех чудаков, моего сообщества, моей семьи. Оставайся верным себе, даже если это не круто или тебя неправильно поняли, я обещаю, что оно того стоит", - написала под фото Холлидей.
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