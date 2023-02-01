В кружевном белье шоколадного оттенка: британская телезвезда похвасталась пышным бюстом

Хлоя Ферри предстала перед поклонниками в соблазнительном образе.
Звезда реалити-шоу "Джорди Шор" и телеведущая Хлоя Ферри опубликовала в Instagram откровенное фото.
На нем знаменитость позирует, сидя на лестнице. На Хлое красивое кружевное белье шоколадного оттенка с рюшами на стрингах. Бюстгальтер прекрасно подчеркнул сексуальный пышный бюст женщины.
Свой пикантный лук Ферри дополнила насыщенным макияжем глаз и распущенными волосами.
Напомним, в прошлый раз Хлоя Ферри похвасталась сексуальной фигурой в прозрачном комбинезоне.
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