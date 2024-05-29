В кружевном белом платье и любимых кроссовках: Эмили Ратажковски сфотографировали на прогулке

Известную американскую модель Эмили Ратажковски сфотографировали папарацци во время прогулки по Нью-Йорку. В жаркую весеннюю погоду звезда выбрала максимально легкий наряд - белоснежное платье с перфорацией. Ее наряд был на тонких бретельках и с открытой спиной, также его дополняло глубокое декольте и ассиметричный подол.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Образ модель дополнила солнцезащитными очками, множеством золотых украшений на шее и своими любимыми красными кроссовками от Puma. В этих кроссовках она появлялась неоднократно и часто сочетает их не с джинсами и спортивными штанами, а с такими вот романтичными нарядами.

Как-то Эмили стилизовала эти красные кроссовки с эффектной юбкой в хищный принт от бренда Dior, которую создал модельер Джон Гальяно. Украшали это изделие большой рюш и асимметричный подол.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

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