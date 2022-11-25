В кружевном белом платье: Кира Найтли вышла в свет с мужем

Запуск курирует Erdem в партнерстве с MatchesFashion в Sessions Arts Club. Мероприятие состоялось в Лондоне. Актриса Кира Найтли - обычно редкий гость на подобных мероприятиях, но вчера сделала исключение и появилась на публике.

37-летняя Кира была в кружевном белом платье без рукавов от Erdem и с рюшами на юбке. Актриса сделала макияж в натуральных оттенках, распустила волосы и расчесала их по пробору, она сделала черный маникюр и надела несколько колец.

Ее муж Джеймс надел черный лонгслив и черный костюм в полоску, а обут был в черные ботинки.

Кира Найтли и Джеймс Райтон / Фото: Getty Images

Недавно, напомним, Кира Найтли посещала показ фильма "Шарлотта" во время Фестиваля еврейского кино Великобритании. На мероприятии актриса блистала в черном наряде, поверх которого надела длинное пальто из твида, а обута была в черные сапоги на каблуках.

Кира Найтли / Фото: Getty Images

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