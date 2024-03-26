В кружевном боди и кожаном мини: топ-модель Кэндис Свэйнпоул похвасталась идеальной фигурой

Модель снялась в рекламе известного бренда нижнего белья.
35-летняя южноафриканская топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Кэндис Свэйнпоул – появилась в рекламе парфюма.
Она снялась для промокампании известного аромата Bombshell от Victoria's Secret. Стилисты подобрали для нее откровенные наряды: кружевное черное боди и укороченный жакет, черное мини-платье в сочетании с туфлями-лодочками на высоких каблуках, а также черный пеньюар с фатиновой накидкой. Волосы модели были распущены, а на ее лице был нежный естественный макияж.
Напомним, ранее Кэндис Свэйнпоул снялась в промокампании косметического бренда Хейли Бибер. Она позировала в микробикини и с кошачьими ушами на голове.
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