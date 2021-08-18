В кружевном боди и мини-шортах: участница "Холостяка-11" обольстительно позировала на камеру

Джессика Чеги продемонстрировала сексуальный аутфит в фотосете.

Участница шоу "Холостяк-11" — Джессика Чеги — опубликовала в Instagram пикантный снимок из фотосессии, в которой она продемонстрировала обольстительный образ.

Джесс позировала, опершись о стену, в черном кружевном боди и черных мини-шортах. Свой лук девушка дополнила черными босоножками на шпильках.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

Волосы Чеги уложила в красивые локоны и сделали макияж смоки-айс. Она выглядела стройной и сексуальной.

Еще Джессика выложила романтическое фото со своим возлюбленным, который ее целует. Одета красавица в экстремально короткое кремовое кружевное платье, которое идеально подчеркнуло ее стройные ноги.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

А другая участница проекта — финалистка Юля Бельченко "Зайка" - показала фото с отдыха, на котором она предстала в стильном купальнике с разноцветным принтом и завязками в виде платка.

Юлия Бельченко "Зайка" / Instagram Юлии Бельченко

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