В кружевном боди с вырезом: Джоди Комер на фотоколле сериала "Убивая Еву"

Уже 27 февраля состоится премьера четвертого сезона сериала "Убивая Еву", главные роли в котором исполнили актрисы Джоди Комер и Сандра О.
Перед выходом сериала в эфир его создатели и в частности ВВС, на котором сериал выходит, организовали закрытый показ сериала, а также фотоколл для звезд. Мероприятие проходило в отеле The Peninsula Beverly Hills в Калифорнии.
Исполнительница роли главной злодейки Вилланель, актриса Джоди Комер, появилась перед камерами в черном ансамбле, в котором сочетала кружевное боди от Gucci с вырезом под грудью, а также классические брюки со стрелками.
Напомним, что сериал рассказывает историю о жестокой киллерше Вилланель и детективе Еве Поластри - агенте из MI5, которая пытается не только выследить преступницу, а также загадочную организацию, поручающую ей задания.
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