В кружевном бра и красивых серьгах: Бар Рафаэли похвасталась стильным луком

Израильская модель Бар Рафаэли продемонстрировала пикантный аутфит на публике.
36-летняя манекенщица любит постить в блоге свои личные фотографии и недавно выходила куда-то в свет и показала, как нарядилась. Рафаэли надела черный кружевной бюстгальтер, обтягивающую кофту с глубоким V-образным вырезом, а также джинсы клеш и остроносые туфли на каблуках.
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"Ситуация бра", - так интригующе подписала фото Рафаэли.
Свой лук манекенщица дополнила массивными серьгами-висюльками, маленькой блестящей сумкой, а волосы распустила.
Также Рафаэли опубликовала еще несколько кадров этого образа и крупным планом показала серьги, свое декольте и пятую точку.
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А вот что модель никогда не публикует в Instagram, так это снимки своих детей.
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