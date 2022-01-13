В кружевном бра и красивых серьгах: Бар Рафаэли похвасталась стильным луком

Израильская модель Бар Рафаэли продемонстрировала пикантный аутфит на публике.

36-летняя манекенщица любит постить в блоге свои личные фотографии и недавно выходила куда-то в свет и показала, как нарядилась. Рафаэли надела черный кружевной бюстгальтер, обтягивающую кофту с глубоким V-образным вырезом, а также джинсы клеш и остроносые туфли на каблуках.

(листайте фото вправо)

"Ситуация бра", - так интригующе подписала фото Рафаэли.

Свой лук манекенщица дополнила массивными серьгами-висюльками, маленькой блестящей сумкой, а волосы распустила.

Также Рафаэли опубликовала еще несколько кадров этого образа и крупным планом показала серьги, свое декольте и пятую точку.

(листайте фото вправо)

А вот что модель никогда не публикует в Instagram, так это снимки своих детей.

Читайте также: