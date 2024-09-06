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В кружевном бюстье и перчатках: эффектная Моника Беллуччи позировала лежа на столе

В кружевном бюстье и перчатках: эффектная Моника Беллуччи позировала лежа на столе

Фото: Instagram Моники Беллуччи

Актриса снялась в стильной атмосферной фотосессии.

59-летняя актриса и модель – Моника Беллуччи – стала главной звездой нового выпуска журнала Numero.

На чувственных кадрах одна из самых красивых актрис современности позирует в черном платье от Dolce & Gabbana с кружевным корсетным верхом, сочетаяе его с черными полупрозрачными перчатками. Моника запечатлена лежащей на столе. На ее лице макияж с акцентом на глаза, а на губах – нюдовая помада.

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Также она примерила полупрозрачное боди, дополнив его накидкой, смокинг с атласным галстуком и такой же крупной розой-брошкой и длинное шерстяное пальто, надетое, скорее всего, на нижнее белье.

Напомним, ранее роскошная Моника Беллуччи сияла на открытии Венецианского кинофестиваля. На красной дорожке она появилась вместе со своим возлюбленным – режиссером Тимом Бертоном. Кстати, именно его лента "Битлджюс Битлджюс" стала картиной-открытием фестиваля. Моника сияла перед публикой в роскошном аутфите. На ней было вечернее платье макси ее любимого черного цвета с объемным верхом от бренда Vivienne Westwood. 

Моника Беллуччи / © Associated Press
Моника Беллуччи / Фото: Associated Press
Моника Беллуччи и Тим Бертон / © Associated Press
Моника Беллуччи и Тим Бертон / Фото: Associated Press

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