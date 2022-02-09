В кружевном бюстье: Кортни Кардашьян в пикантном аутфите и с бойфрендом пришла на показ

В кружевном бюстье: Кортни Кардашьян в пикантном аутфите и с бойфрендом пришла на показ

Кортни Кардашьян, которая скоро выходит замуж, вышла в свет со свои возлюбленным.

Кортни и Трэвис Баркер посетили вчера показ AMIRI сезона осень-зима 2022, который прошел в Лос-Анджелесе.

Пара, которая объявила публике о своей помолвке в октябре 2021 года, была запечатлена в первом ряду. Кортни была одета в черное кружевное бюстье, подчеркивающее ее декольте и черный плащ, а также черные кружевные лосины. На шее у нее было украшение в виде креста, на лице – легкий макияж и волосы аккуратно уложены.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер / Getty Images

Трэвис был в белой футболке и клетчатом джемпере. У мужчины на шее также было необычное украшение, и он был в черных солнцезащитных очках.

Кортни и Трэвис часто появляются на публике вместе. Пара очень влюблена и, похоже, очень счастлива. Кортни даже помогла Баркеру справиться с аэрофобией.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер / Associated Press

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