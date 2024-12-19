В кружевном бюстгальтере и чулках: красивая британская модель похвасталась соблазнительной грудью

Джессика Гейл в сексуальном образе total black сходила на вечеринку.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram снимки своего сексуального образа, в котором она появилась на вечеринке.
Девушка позировала в черном мини-платье с глубоким вырезом и атласными лацканами, которые имитировали жакет.
На Джесс был черный кружевной бюстгальтер, который прекрасно подчеркнул ее пышную и соблазнительную грудь, а также черные чулки с кружевом.
Гейл распустила волосы, сделала макияж с пышными ресницами и длинный молочный маникюр.
Напомним, Джессика Гейл в фиолетово-лиловом бикини продемонстрировала стройную фигуру на пляже.
Читайте также:
- Ох и соблазнительница: британская модель в белом бикини похвасталась сексуальными ягодицами
- Как всегда, эффектна: сексуальная модель в красном бикини похвасталась стройной фигурой
- Выглядит соблазнительно: британская модель в мультяшном бикини похвасталась сексуальными ягодицами