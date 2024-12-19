В кружевном бюстгальтере и чулках: красивая британская модель похвасталась соблазнительной грудью

Джессика Гейл в сексуальном образе total black сходила на вечеринку.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram снимки своего сексуального образа, в котором она появилась на вечеринке.

Девушка позировала в черном мини-платье с глубоким вырезом и атласными лацканами, которые имитировали жакет.

Джессика Гейл

На Джесс был черный кружевной бюстгальтер, который прекрасно подчеркнул ее пышную и соблазнительную грудь, а также черные чулки с кружевом.

Джессика Гейл

Гейл распустила волосы, сделала макияж с пышными ресницами и длинный молочный маникюр.

Напомним, Джессика Гейл в фиолетово-лиловом бикини продемонстрировала стройную фигуру на пляже.

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