Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В кружевном бюстгальтере и чулках: красивая британская модель похвасталась соблазнительной грудью

В кружевном бюстгальтере и чулках: красивая британская модель похвасталась соблазнительной грудью

В кружевном бюстгальтере и чулках: красивая британская модель похвасталась соблазнительной грудью

Джессика Гейл

Джессика Гейл в сексуальном образе total black сходила на вечеринку.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram снимки своего сексуального образа, в котором она появилась на вечеринке.

Девушка позировала в черном мини-платье с глубоким вырезом и атласными лацканами, которые имитировали жакет.

Джессика Гейл / ©
Джессика Гейл

На Джесс был черный кружевной бюстгальтер, который прекрасно подчеркнул ее пышную и соблазнительную грудь, а также черные чулки с кружевом.

Джессика Гейл / ©
Джессика Гейл

Гейл распустила волосы, сделала макияж с пышными ресницами и длинный молочный маникюр.

Напомним, Джессика Гейл в фиолетово-лиловом бикини продемонстрировала стройную фигуру на пляже.

Читайте также:

Александр Усик прибыл в Эр-Рияд! Кто поддерживает украинского боксера? – ЖВЛ представляет

Александр Усик прибыл в Эр-Рияд! Кто поддерживает украинского боксера? – ЖВЛ представляет

Похожие темы:

Следующая публикация