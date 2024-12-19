В кружевном бюстгальтере и кожаном жакете: красивая Джулианна Мур снялась для глянца

Актриса примерила стильные образы для фотосессии в известном журнале.
64-летняя американская актриса, обладательница премии "Оскар" – Джулианна Мур – стала главной звездой нового выпуска журнала L'Officiel. На обложке она позировала в стильном образе: черном кружевном бюстгальтере, кожаном жакете темно-шоколадного цвета и кожаных брюках. Ее образ дополняли крупные серебряные серьги, колье и естественный макияж.
Стилисты подобрали для Джулианны и другие интересные луки: брючные костюмы, тренчи, кашемировые пальто и др.
На одном из фото Мур позировала в кожаном комбинезоне от Hermès со стегаными вставками.
В интервью журналу актриса рассказала о своей новой работе – роли в драматическом фильме "Комната по соседству", режиссером которого стал Педро Альмодовара.
Ранее, напомним, она посетила премьеру этого фильма в Париже. Джулианна вышла к фотографам в роскошном белом платье в пол. Наряд хоть и был лаконичным, но имел очень оригинальный дизайн: у него было асимметричное декольте, а одна бретелька была перекручена.
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