В кружевном бюстгальтере и кожаном жакете: красивая Джулианна Мур снялась для глянца

64-летняя американская актриса, обладательница премии "Оскар" – Джулианна Мур – стала главной звездой нового выпуска журнала L'Officiel. На обложке она позировала в стильном образе: черном кружевном бюстгальтере, кожаном жакете темно-шоколадного цвета и кожаных брюках. Ее образ дополняли крупные серебряные серьги, колье и естественный макияж.

instagram.com/juliannemoore

Стилисты подобрали для Джулианны и другие интересные луки: брючные костюмы, тренчи, кашемировые пальто и др.

instagram.com/juliannemoore

instagram.com/juliannemoore

instagram.com/juliannemoore

На одном из фото Мур позировала в кожаном комбинезоне от Hermès со стегаными вставками.

instagram.com/juliannemoore

В интервью журналу актриса рассказала о своей новой работе – роли в драматическом фильме "Комната по соседству", режиссером которого стал Педро Альмодовара.

instagram.com/juliannemoore

Ранее, напомним, она посетила премьеру этого фильма в Париже. Джулианна вышла к фотографам в роскошном белом платье в пол. Наряд хоть и был лаконичным, но имел очень оригинальный дизайн: у него было асимметричное декольте, а одна бретелька была перекручена.

Джулианна Мур / Фото: Getty Images

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