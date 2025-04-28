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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
576
Время на прочтение
1 мин

В кружевном бюстгальтере и мини-юбке: Эшли Грэм сверкнула пышными формами

Модель снялась в рекламе для известного бренда нижнего белья.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Эшли Грэм

Эшли Грэм

37-летняя американская модель plus-size Эшли Грэм появилась в новой рекламной компании Victoria’s Secret. Она примерила комплекты из новой коллекции бренда, приуроченной к Международному дню матери, который традиционно отмечают 11 мая.

Эшли позировала в пикантном кружевном боди, в черном кружевном бюстгальтере, который она сочетала с мини-юбкой и туфлями на каблуках, а также в белом бюстгальтере с пуш-ап.

На одном из фото компании Грэм составили ее дети — 5-летний Айзек и трехлетние двойняшки Малакай и Роман. Все вместе они позировали на диване. Лица детей модель скрывает, поэтому они запечатлены спиной к камере.

Эшли не зря стала звездой промокампании ко Дню матери. Многодетная модель открыто делится своим материнским опытом в Сети, включая трудности и проблемы, связанные с воспитанием детей. Также Грэм продвигает позитивное отношение к телу и самопринятию как среди взрослых, так и среди детей.

Сейчас Эшли Грэм выступает в бродвейском мюзикле «Чикаго». В нем она играет главную роль — Рокси Харт. Модель утверждает, что это было мечтой всей ее жизни. Премьера мюзикла с моделью в главной роли состоялась 15 апреля. В своем Instagram она показала фото с первой примерки костюмов для постановки.

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Дата публикации
Количество просмотров
576
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