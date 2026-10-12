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- Шоу-бизнес
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В кружевном бюстгальтере и прозрачной юбке с аппликациями: Синтия Эриво продемонстрировала смелый лук в Париже
39-летняя актриса сочетала бельевой верх с юбкой в цветочный принт и объемным кардиганом с меховой отделкой.
Синтия Эриво посетила показ Valentino в рамках Недели моды в Париже. Для модного мероприятия актриса выбрала смелый многослойный наряд с контрастными фактурами.
На ней был черный кружевной бюстгальтер, поверх которого она надела объемный коричневый кардиган грубой вязки с широкой меховой отделкой. Она спустила его с одного плеча, придав наряду пикантности и продемонстрировав татуировку в виде сердечек на декольте.
Верх Синтия сочетала с прозрачной юбкой до колен, украшенной бежевыми цветочными аппликациями и блестящими пайетками.
Актриса дополнила образ черными босоножками с золотистыми носками, ремешками вокруг лодыжек и массивной платформой. Ярким акцентом стала небольшая стеганая красная сумка с металлическими заклепками и ручками-цепочками.
Синтия украсила нос пирсингом, уши — многочисленными серьгами, а руки — массивными кольцами, которые привлекали внимание к ее очень длинным заостренным ногтям. В макияже она подчеркнула глаза и использовала темную помаду с блеском. Звезда, как всегда, была со своей фирменной прической «под ноль».
Напомним, актриса Синтия Эриво в полупрозрачном платье с каскадом цветов очаровала своим красивым нарядом в Торонто.