Зои Салдана / © Getty Images

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Папарацци подловили Зои Салдану возле San Vicente West Village в Нью-Йорке.

Актриса была в темном трикотажном кардигане с расстегнутыми верхними пуговицами, сквозь которые просвечивал черный кружевной бюстгальтер. Верх звезда скомбинировала с черными широкими брюками со стрелками и складками у пояса. На ней также было черное пальто свободного кроя.

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Зои Салдана / © Getty Images

Наряд Зои дополнила черными туфлями с заостренным носком. Ярким акцентом ее наряда стал большой прямоугольный клатч молочного оттенка с неравномерными черными пятнышками и золотистой металлической деталью.

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Из украшений Салдана выбрала золотые серьги, тонкую золотую цепочку и кольца. Волосы актриса аккуратно собрала сзади, а в макияже сочетала медно-розовые тени с розовым блеском.

Напомним, что Зои Салдана в жакете, надетом прямо на голое тело, пришла на светское мероприятие.

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