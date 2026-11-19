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- Шоу-бизнес
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В кружевном бюстгальтере и с пятнистым клатчем: стильный выход Зои Салданы
Актриса продемонстрировала, как удачно дополнила total black look ярким аксессуаром.
Папарацци подловили Зои Салдану возле San Vicente West Village в Нью-Йорке.
Актриса была в темном трикотажном кардигане с расстегнутыми верхними пуговицами, сквозь которые просвечивал черный кружевной бюстгальтер. Верх звезда скомбинировала с черными широкими брюками со стрелками и складками у пояса. На ней также было черное пальто свободного кроя.
Наряд Зои дополнила черными туфлями с заостренным носком. Ярким акцентом ее наряда стал большой прямоугольный клатч молочного оттенка с неравномерными черными пятнышками и золотистой металлической деталью.
Из украшений Салдана выбрала золотые серьги, тонкую золотую цепочку и кольца. Волосы актриса аккуратно собрала сзади, а в макияже сочетала медно-розовые тени с розовым блеском.
Напомним, что Зои Салдана в жакете, надетом прямо на голое тело, пришла на светское мероприятие.