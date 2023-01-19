В кружевном бюстгальтере и высоких трусах: участница "Холостяка-12" позировала на пляже в Майами

Участница 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" — Виктория Варлей — порадовала фолловеров новым профессиональным снимком из Майами.

Актриса позировала на пляже в черной кожаной куртке, под которой на ней был кружевной бюстгальтер, трусы с высокой талией и пояс для чулок.

В таком луке Варлей похвасталась плоским животом и стройными ногами.

Виктория Варлей/Фото j.luzan.photography

Образ Виктория дополнила стильной черной шляпой с золотой цепочкой, золотистыми серьгами в виде звезд и макияжем с акцентом на глазах.

В посте Вика поделилась с подписчиками советами о личных границах, абьюзивных отношениях и услугах, которые вас просят оказать.

"Всегда устанавливайте личные границы "на берегу", не бойтесь быть для кого-то неудобным, отказывать, говорить "нет" или быть эгоистическим. Эгоизм, кстати, это НОРМАЛЬНО!

Не разрешайте даже близким друзьям садиться вам на шею. Дружба - это не самопожертвование! Бегите, не оглядываясь от абьюзивных отношений, не стоит бороться за то, чтобы исправить этих людей, поверьте, они не намерены меняться.

Не оказывайте бесплатные услуги, особенно если это связано с вашей профессиональной деятельностью, любая работа должна быть оплачена. Деньги – это совершенно точно энергия, а мышление нищего мешает быть богатым!

Научитесь баловать себя в пределах своих возможностей", — написала Виктория.

Напомним, победительница проекта "Холостяк-12" показала совместные фото с Алексом Топольским.

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