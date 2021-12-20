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В кружевном бюстгальтере: порноактриса из "Холостяка" похвасталась сексуальным декольте

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В кружевном бюстгальтере: порноактриса из "Холостяка" похвасталась сексуальным декольте

Адель Асанти / Instagram Адель Асанти

Бывшая актриса фильмов для взрослых поделилась с поклонниками пикантным селфи.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — бывшая порноактриса Анастасия Распутина (псевдоним — Адель Асанти) – опубликовала в Instagram новое селфи.

На нем красотка предстала в светлом кружевном бюстгальтере от Victoria's Secret, который отлично подчеркнул ее пышный бюст. Кроме привлекательного бюста Настя также продемонстрировала свои татуировки на теле.

Адель Асанти / © Instagram Адель Асанти
Адель Асанти / Instagram Адель Асанти

Напомним, ранее Адель подтвердила нам информацию о том, что ей сделали предложение на Бали.

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