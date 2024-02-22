В кружевном "голом" платье: американская танцовщица блеснула трусами на улицах Милана

Джулианна Гаф выбрала для своего выхода соблазнительный лук.

Американская танцовщица Джулианна Гаф посетила Неделю моды в Милане. Там она продемонстрировала провокационный аутфит.

Гаф была одета в откровенное черное платье, состоявшее из бархатного верха и "голой" кружевной юбки макси. Джулианна без комплексов светила черными трусами с высокой посадкой.

Образ танцовщица дополнила черными босоножками на высокой платформе и каблуках, а также черной сумочкой с золотой ручкой-петлей.

Джулианна Гафф / Фото: Getty Images

Идеально ровное каре и макияж с акцентом на глазах завершил лук Гаф.

Напомним, на церемонию Billboard Music Awards в Лас-Вегасе Джулианна Гаф пришла в трусах и бюстгальтере.

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