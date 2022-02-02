В кружевном халате и с цветами: участница "Холостяка-11" показала нежное фото

Джессика Чеги похвасталась букетом, который ей подарили.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Джессика Чеги – опубликовала в Instagram нежное фото. На нем девушка позирует, сидя на подоконнике. Она мечтательно смотрит в окно. Одета Джесс в белый короткий халат с кружевными рукавами. Возле нее стоит большой и красивый букет цветов в розовой коробке. Наверное, это ей подарил любимый, лицо которого она скрывает.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

"Моей жизни так не хватало этого тепла, которое сейчас дарим друг другу каждый день. Потому что в такие морозы, серые будни трудно бороться с плохим настроением, но не знаешь, где черпать положительную энергетику. Поэтому уже сегодня начинаю складывать чемоданы, потому что впереди нас ждет тот же желанный отдых и исполнение одной из моих заветных мечт", — написала Чеги под фото.

А победительница "Холостяка-11" Анна Богдан показала в Instagram красивый образ. Она предстала с пышной прической с локонами и вечерним макияжем с бежево-персиковыми тенями и черными стрелками на веках.

Читайте также: