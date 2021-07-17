В кружевном халате и туфлях Мэри Джейн: 16-летняя дочь Джулии Робертс впервые вышла в свет

В кружевном халате и туфлях Мэри Джейн: 16-летняя дочь Джулии Робертс впервые вышла в свет

Девушка решила поддержать отца во время показа фильма, над которым он работал.

В предпоследний день Каннского кинофестиваля на красной дорожке появилась неожиданная гостья - 16-летняя дочь Джулии Робертс Хэзел. Девушка сопровождала на мероприятии своего отца - кинематографиста Дэниела Модера, который представлял в Каннах новый фильм "День флага". Над этой картиной он работал вместе с Шоном Пеном.

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Но, несмотря на премьеру картины, все взгляды были прикованы к юной Хэзел, ведь мало того, что девушка очень похожа на свою мать, так еще это для нее стало первым появлением на красной дорожке. До этого момента родители старались оберегать ее от публичной жизни.

Для своего появления Хэзел выбрала кремовое платье-халат с кружевом и длинными рукавами, которое разбавила черными лакированными туфлями Мэри Джейн. Волосы девушка завязала в высокий хвостик, а на лице у нее практически не было макияжа.

Хэзел Модера с отцом / Getty Images

Кстати, у Хэзел также есть брат-близнец Финнеас и еще один младший брат Генри. Видимо мальчики остались дома с мамой.

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