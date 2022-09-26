В кружевном комбинезоне: эффектная Амаль Клуни пришла на мероприятие за ручку с мужем

В выходные пара посетила мероприятие под названием HISTORYTalks, которое прошло в Конституционном зале DAR в Вашингтоне.

Амаль и Джордж Клуни / Фото: Associated Press

Чета Клуни прибыла в Вашингтон после непродолжительного пребывания в Нью-Йорке и гала-премьеры нового фильма Джорджа в Лондоне, романтической комедии "Билет в рай", в которой он снимался вместе с коллегой и близкой подругой Джулией Робертс.

Амаль выглядела просто роскошно в красном комбинезоне из кружева от Elie Saab из круизной коллекции бренда 2022 года. Густые темные волосы Амаль были красиво накручены локонами, а на лице был макияж с акцентом на красную помаду на губах.

Амаль и Джордж Клуни / Фото: Associated Press

Ее супруг Джордж Клуни был в сером костюме, под которым была черная рубашка и обут в черные туфли. Он держал жену за руку и обнимал за талию, когда они вместе позировали перед объективами собравшихся фотографов.

Амаль и Джордж Клуни / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы показывали вам два стильных образа Амаль с премьеры фильма "Билет в рай" в Лондоне.

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