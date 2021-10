В кружевном комбинезоне: Хайди Клум посетила презентацию нового сингла мужа

Модель продемонстрировала красивый образ.

Немецкая супермодель Хайди Клум прилетела из Лос-Анджелеса в Берлин, чтобы посетить презентацию нового сингла Here comes the night группы Tokio Hotel, участником которой является ее муж Том Каулиц.

На мероприятии модель появилась в белом кружевном комбинезоне и бежевых туфлях-лодочках. Образ Хайди дополнил белый маникюр и макияж с матовой помадой и акцентом на глазах.

Том же был полностью в черном аутфите, в котором сочетал однотонную футболку, рубашку и брюки со стрелками. Обут музыкант был в слипоны.

Хайди Клум и Том Каулиц / Getty Images

Here Comes The Night - это название песни, которая раскрывает двойственное отношение к темному времени суток.

"Мы писали о моей большой борьбе с кошмарами и о моем страхе заснуть, потому что я никогда не знаю, с чем я столкнусь во сне", - говорит Билл Каулиц. "Иногда мне месяцами снятся самые ужасные кошмары, и мне кажется, что они никогда не прекращаются. В то же время меня очаровывает ночь, и я люблю ее, когда темнеет. В ней есть что-то опасное и волнующее - и это то, что поддерживает меня в живых".

Читайте также:

В мини от Dolce & Gabbana: 17-летняя Лени Клум вышла на дорожку со своим бойфрендом

В лимонном костюме и с ярким мейк-апом: Хайди Клум блистала на красной дорожке

Хайди Клум в мини-платьях (7 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку