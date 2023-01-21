В кружевном комбинезоне и ботильонах с кристаллами: Билли Портер в бохо-образе на премьере мультсериала

Билли Портер посетил премьеру мультсериала Disney+ — The Proud Family: Louder & Prouder, состоявшуюся в Лос-Анджелесе.

Перед фоткамерами актер предстал в образе в стиле бохо. На нем был комбинезон от бренда Sacai интересного кроя, состоящего из белого кружевного верха с высоким воротником и темных широких шелковых брюк.

Билли Портер / Фото: Getty Images

Аутфит Портер дополнил гламурными ботильонами, инкрустированными кристаллами, на высокой платформе и каблуке. Билли украсил одно ухо серьгой. На пальцах у него были серебряные кольца.

Напомним, на премии "Золотой глобус" Портер появился в бархатном платье-смокинге цвета фуксии от Christian Siriano со шлейфом и бабочкой такого же цвета.

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