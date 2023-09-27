В кружевном комбинезоне и с ярким мейком: Пенелопа Крус приехала в Париж

Актриса Пенелопа Крус произвела фурор на фотоколле Lancome X Louvre во время Недели моды в Париже.

49-летняя Пенелопа выглядела просто сенсационно в прозрачном черном кружевном комбинезоне с открытыми плечами и длинным шлейфом из кутюрной коллекции Giambattista Valli. Свой эффектный образ Крус дополнила черными босоножками на платформе и высоких каблуках и миниатюрным клатчем, украшенным камнями.

Звезда сделала светлый маникюр и надела сверкающее камнями кольцо. Ее волосы были собраны в высокую прическу, в ушах сверкали серьги-висюльки с россыпью камней, а макияж был выполнен вечерний, с акцентом на глаза и яркие губы.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Обычно на красных дорожках Пенелопа появляется в аутфитах от Chanel так как много лет сотрудничает с брендом.

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