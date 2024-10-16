В кружевном комплекте и с прозрачной накидкой: эффектная Кейт Мосс продефилировала на шоу Victoria's Secret

50-летняя британская супермодель вышла на подиум шоу бельевого бренда Victoria's Secret.
Минувшей ночью в Нью-Йорке бывшие "ангелы" бренда, а также некоторые супермодели 90-х, в числе которых была и Мосс, появились на Victoria's Secret Fashion Show.
Бренд объявил о грандиозном возвращении шоу еще весной 2024 года.
Кейт Мосс, как и Карла Бруни, появилась на подиуме в черном бельевом комплекте, прозрачном платье-накидке и босоножках на каблуках. У нее были распущены белокурые волосы, красивый макияж на лице и крупные серьги-кольца в ушах. Поклонники похвалили супермодель, сказав, что с появлением Кейт у них возникло ощущение, будто шоу вернулось к своим лучшим временам 90-х, а многие были в восторге от того, что ее дочь Лила Мосс также вышла на подиум.
Ее 22-летняя дочь Лила была в пудрово-розовом комплекте, накинула розовую шаль с кисточками и дополнила образ розовыми блестящими украшениями для тела и серебристыми туфлями с ремешками на каблуках.
Показ стал первым выходом Кейт Мосс, которой в январе исполнилось 50 лет, на подиум с тех пор, как она прошлась по подиуму для Bottega Veneta в 2022 году.
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