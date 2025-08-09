В кружевном корсете и без бюстгальтера: итальянская модель блеснула сосками по дороге с вечеринки

Сара Кроче / © Getty Images

В объективы папарацци в американском городе Провиденсе, штат Род-Айленд, попала итальянская модель Сара Кроче. Девушка шла с громкой вечеринки "April X".

Для пати она выбрала пикантный образ total black. На Саре были брюки-палаццо с высокой посадкой и кружевной корсет на молнии, через который она сверкнула сосками.

Сара Кроче / © Getty Images

Аутфит Кроче дополнила черными сандалиями и кожаной черной сумкой. У нее были распущенные волосы, макияж с персиковыми румянами и лаконичные серьги в ушах.

