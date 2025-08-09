- Дата публикации
В кружевном корсете и без бюстгальтера: итальянская модель блеснула сосками по дороге с вечеринки
Сара Кроче в смелом луке повеселилась на пати на побережье Атлантики.
В объективы папарацци в американском городе Провиденсе, штат Род-Айленд, попала итальянская модель Сара Кроче. Девушка шла с громкой вечеринки "April X".
Для пати она выбрала пикантный образ total black. На Саре были брюки-палаццо с высокой посадкой и кружевной корсет на молнии, через который она сверкнула сосками.
Аутфит Кроче дополнила черными сандалиями и кожаной черной сумкой. У нее были распущенные волосы, макияж с персиковыми румянами и лаконичные серьги в ушах.
