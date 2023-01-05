Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В кружевном костюме и с косичками: Тина Кунаки в экстравагантном луке посмотрела салют

В кружевном костюме и с косичками: Тина Кунаки в экстравагантном луке посмотрела салют

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
379
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В кружевном костюме и с косичками: Тина Кунаки в экстравагантном луке посмотрела салют

Тина Кунаки / Фото: Instagram Тины Кунаки

25-летняя французская модель показала, как встретила Новый год.

Тина Кунаки опубликовала в Instagram фото со встречи Нового года. Она вместе с компанией смотрела на красивый салют на террасе у моря.

Тина Кунаки с друзьями / © Instagram Тины Кунаки
Тина Кунаки с друзьями / Фото: Instagram Тины Кунаки

Для вечеринки модель выбрала нежный аутфит. На ней был белый кружевной костюм, состоявший из топа и экстравагантных брюк с рюшами. Наряд прекрасно облегал стройную фигуру Тины.

Тина Кунаки / © Instagram Тины Кунаки
Тина Кунаки / Фото: Instagram Тины Кунаки

Образ Кунаки дополнила прической с косичками, легким макияжем и красной сумкой в виде сердца.

Тина Кунаки / © Instagram Тины Кунаки
Тина Кунаки / Фото: Instagram Тины Кунаки
Тина Кунаки / © Instagram Тины Кунаки
Тина Кунаки / Фото: Instagram Тины Кунаки

Напомним, Тина посетила показ бренда Jacquemus. Там она появилась в ярко-розовом кроп-топе с перьями и длинной юбке.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
379
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация