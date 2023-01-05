В кружевном костюме и с косичками: Тина Кунаки в экстравагантном луке посмотрела салют

25-летняя французская модель показала, как встретила Новый год.
Тина Кунаки опубликовала в Instagram фото со встречи Нового года. Она вместе с компанией смотрела на красивый салют на террасе у моря.
Для вечеринки модель выбрала нежный аутфит. На ней был белый кружевной костюм, состоявший из топа и экстравагантных брюк с рюшами. Наряд прекрасно облегал стройную фигуру Тины.
Образ Кунаки дополнила прической с косичками, легким макияжем и красной сумкой в виде сердца.
Напомним, Тина посетила показ бренда Jacquemus. Там она появилась в ярко-розовом кроп-топе с перьями и длинной юбке.
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