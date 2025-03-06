В кружевном лифе и экстремально короткой юбке: дочь Майкла Джексона похвасталась стройными ногами

26-летняя актриса, певица и модель Пэрис Джексон в стильном аутфите появилась на Парижской неделе моды.

Дочь покойного поп-короля Майкла Джексона – Пэрис Джексон – посетила показ коллекции сезона осень/зима 2025-2026 бренда Chloe, который прошел в рамках Недели моды в Париже.

На фэшн-ивент она пришла в белом кружевном лифе с завязками, сверху которого надела кожанку цвета бургунди, и в экстремально короткой светлой юбке, подчеркнувшей ее стройные ноги.

Пэрис Джексон / Фото: Associated Press

Лук Пэрис дополнила белыми босоножками со шнуровкой, золотой цепочкой-поясом на талии с ракушками и кошельком темно-бирюзового оттенка. В руке девушка держала кожаную графитовую сумку с замком.

Пэрис Джексон / Фото: Associated Press

Джексон сделала красивую прическу с локонами и максимально естественный макияж с пышными ресницами. Шею она украсила золотой цепочкой с большим кулоном, а руки – браслетами и кольцами.

Напомним, Пэрис Джексон без бюстгальтера и в роскошном платье Zuhair Murad появилась на благотворительной вечеринке Элтона Джона в Лос-Анджелесе.

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