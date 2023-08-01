В кружевном мини и купальнике: Кэтрин Зету-Джонс заметили во время отдыха на роскошной яхте

Знаменитость заметили в пляжном образе.
53-летняя актриса Кэтрин Зета-Джонс и ее муж 78-летний Майкл Дуглас отдыхают сейчас в Италии. Пару запечатлели папарацци на яхте в Портофино, когда они проводили время за беседами за вином с друзьями.
Для отдыха звезда сериала "Уэнздей" надела кружевное мини-платье с роскошной золотой отделкой в зоне декольте и на рукавах. Этот наряд она носила в сочетании с белым купальником.
Также на Кэтрин было множество золотых украшений: несколько браслетов, роскошное колье на шее, а также явно часы от Cartier. На глаза актриса надела солнцезащитные очки, а длинные волосы собрала.
Позже пару вновь сфотографировали, когда Кэтрин и Майкл шли держась за руки на обед в ресторан Taverna del Marinaio. На актрисы было красивое платье фиолетового цвета и с глубоким декольте.
Читайте также:
- Семейный выход: Кэтрин Зета-Джонс, Майкл Дуглас и их дочь Кери на красной дорожке Каннского кинофестиваля
- В кружевном платье с обнаженными плечами и прозрачным корсетом: изысканная Кэтрин Зета-Джонс сверкнула стройной фигурой
- Надела фиолетово-желтый наряд: звезда "Уэнсдей" Кэтрин Зета-Джонс стала гостьей престижной церемонии