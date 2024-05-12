В кружевном мини и на каблуках: беременная третьим ребенком Дженна Дьюэнн сходила на шопинг

43-летняя актриса, продюсер и танцовщица Дженна Дьюэнн, известная многим благодаря молодежному фильму "Шаг вперед" и как бывшая жена актера Ченнинга Татума, сейчас находится в ожидании своего третьего ребенка. Однако звезда продолжает посещать мероприятия, заниматься спортом и быть активной в соцсетях.

Также Дженна подчеркивает округлившийся живот мини-нарядами. На этой неделе ее подловили папарацци в Лос-Анджелесе в белом кружевном наряде свободного фасона и с длинными рукавами от Zimmermann.

Платье актриса сочетала с эффектными туфлями на каблуках, платформах и с ремешками, а также коричневой сумкой с короткими ручками. Наряд она дополнила очками в белой оправе и светлым маникюром.

Дженна Дьюэнн / Фото: Getty Images

Затем в этом образе она пошла в магазин детской одежды, где выбирала наряды своему будущему малышу.

Дженна Дьюэнн / Фото: Getty Images

В этом же платье Дженна ходила брать интервью для шоу The Talk у звезд сериала Молодой Шелдон.

Читайте также: