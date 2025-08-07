ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
120
Время на прочтение
1 мин

В кружевном мини-платье: 60-летняя Брук Шилдс в романтическом луке продемонстрировала стройные ноги

Актриса и модель надела интересный наряд, в котором выглядела эффектно.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Брук Шилдс

Брук Шилдс / © Getty Images

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала Брук Шилдс. Актриса в красивом романтическом образе шла на телеканал AMC.

На звезде было асимметричное мини-платье, состоявшее из черного шелка и кружева цвета айвори. Наряд имел шелковый черный пояс, драпировку, длинные рукава и короткую юбку спереди, которая позволила ей продемонстрировать стройные ноги.

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Getty Images

Аутфит Брук дополнила черными капроновыми колготами и черными лакированными туфлями на шпильках.

Актриса распустила волосы, сделала макияж с пышными ресницами и персиковыми румянами и молочный маникюр. Она украсила уши элегантными серьгами, а на руке был браслет и кольцо из этого самого комплекта.

Напомним, Брук Шилдс на кинофестивале Трайбека появилась в брючном костюме, который был расшит пайетками изумрудного цвета.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie