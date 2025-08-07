В кружевном мини-платье: 60-летняя Брук Шилдс в романтическом луке продемонстрировала стройные ноги

Брук Шилдс / © Getty Images

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала Брук Шилдс. Актриса в красивом романтическом образе шла на телеканал AMC.

На звезде было асимметричное мини-платье, состоявшее из черного шелка и кружева цвета айвори. Наряд имел шелковый черный пояс, драпировку, длинные рукава и короткую юбку спереди, которая позволила ей продемонстрировать стройные ноги.

Брук Шилдс / © Getty Images

Аутфит Брук дополнила черными капроновыми колготами и черными лакированными туфлями на шпильках.

Актриса распустила волосы, сделала макияж с пышными ресницами и персиковыми румянами и молочный маникюр. Она украсила уши элегантными серьгами, а на руке был браслет и кольцо из этого самого комплекта.

Напомним, Брук Шилдс на кинофестивале Трайбека появилась в брючном костюме, который был расшит пайетками изумрудного цвета.