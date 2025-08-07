- Дата публикации
В кружевном мини-платье: 60-летняя Брук Шилдс в романтическом луке продемонстрировала стройные ноги
Актриса и модель надела интересный наряд, в котором выглядела эффектно.
В объективы папарацци в Нью-Йорке попала Брук Шилдс. Актриса в красивом романтическом образе шла на телеканал AMC.
На звезде было асимметричное мини-платье, состоявшее из черного шелка и кружева цвета айвори. Наряд имел шелковый черный пояс, драпировку, длинные рукава и короткую юбку спереди, которая позволила ей продемонстрировать стройные ноги.
Аутфит Брук дополнила черными капроновыми колготами и черными лакированными туфлями на шпильках.
Актриса распустила волосы, сделала макияж с пышными ресницами и персиковыми румянами и молочный маникюр. Она украсила уши элегантными серьгами, а на руке был браслет и кольцо из этого самого комплекта.
Напомним, Брук Шилдс на кинофестивале Трайбека появилась в брючном костюме, который был расшит пайетками изумрудного цвета.