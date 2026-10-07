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- Шоу-бизнес
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В кружевном мини-платье и ажурном боди: Поппи Делевинь в романтичном луке посетила выставку в Лондоне
40-летняя британская модель и актриса черно-белым нарядом подчеркнула стройные ноги.
Поппи Делевинь посетила выставку «90-е: искусство и мода» в галерее Тейт Британ в Лондоне.
На мероприятии она появилась в черно-белом кружевном мини-платье с прозрачными вставками и на бретельках, которое подчеркнуло ее стройные ноги. Под него Поппи надела белое ажурное боди с высоким воротником и длинными рукавами.
Романтическое платье Делевинь дополнила черными кожаными сапогами до колен с квадратными носками и декоративными ремешками. В руке она держала небольшую черную сумку с короткими ручками и металлической фурнитурой.
Модель собрала волосы в небрежную прическу с центральным пробором, оставив у лица волнистые пряди. В макияже она подчеркнула глаза и накрасила губы помадой приглушенного розового оттенка. Завершил образ молочный маникюр.